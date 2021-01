LA GIORNATA DELLA MEMORIA ALLA D'ALESSANDRO-RISORGIMENTO

In occasione del Giorno della Memoria, mercoledì 27 gennaio p.v., le docenti delle classi 5^ A e 5^ B del plesso "De Jacobis" dell’Istituto Comprensivo “D’Alessandro-Risorgimento" di Teramo hanno organizzato un evento culturale per ricordare le vittime dell’Olocausto.

Gli alunni, sotto la guida delle docenti, hanno presentato: passi del libro di Anna Lavatelli “Il violino di Auschwitz”, frammenti del libro di Liliana Segre “La memoria rende liberi” e il monologo “Per un sordo de cacio” recitato e cantato da un’alunna.

Colonna sonora dell’evento è stato il violinista Andrea Castagna che ha eseguito vari brani e, in una elaborazione personale, il preludio in mi minore op. 28 n.4 di Chopin a sottolineare il potere che ha la musica di rendere liberi.

È intervenuto alla manifestazione l'assessore alla cultura del Comune di Teramo Andrea Core.

Particolare merito va alla Dirigente dell’Istituto Comprensivo “D’Alessandro-Risorgimento”, prof.ssa Lora Anna Maria D’Antona Catacuzzena, che sempre sollecita e guida la comunità educante dell’Istituto verso una formazione basata su valori etici e morali.