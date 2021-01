VIDEO / IL PRESENTE ED IL FUTURO DELLA TE.AM IN VISTA DELL'ACCORDO PER RENDERLA TUTTA PUBBLICA, DOMANI SERA A REBUS (R 115)

La Teramo Ambiente compie 25 anni e alla vigilia forse di una svolta epocale per la sua trasformazione in società pubblica, il centro di trasferenza di Carapollo ha modificato completamente la sua iniziale originaria organizzazione.



E si prepara a svolgere un ruolo di primo piano nel futuro della municipalizzata. Di tutto questo si parlerà domani sera, alle 21, nella trasmissione Rebus in onda su R115. In studio: il sindaco Gianguido D'Alberto e il segretario provinciale Fabio Benintendi. In collegamento il presidente Te.Am: Luca Ranalli, i consiglieri comunali Mario Cozzi ed Emiliano Carginari con l'esponente della Cgil: Pancrazio Cordone.

