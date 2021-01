RIAPRIRANNO IL 15 FEBBRAIO GLI IMPIANTI Di SCI IN ABRUZZO, CHIUSA SOLO LA STAZIONE DEI PRATI DI TIVO

Riapriranno il 15 febbraio gli impianti di sci in Abruzzo. Lo ha deciso la Regione accogliendo le indicazioni della Commissione turismo e alberghiera Stato-Regione.

Le stazioni abruzzesi si stanno organizzando per l'ultima accoglienza sugli impianti dell'anno, l'unica stazione che rimarrà chiusa sarà invece Prati di Tivo. Il gestore, in proroga per covid, non sta facendo nulla per far ripartire gli impianti, del resto i tanti lavori da effettuarsi comporta un impegno economico tale che non risulta essere alla portata di nessuno, tanto meno della Provincia, che ha deciso di appoggiare la linea del gestore e della Gst dopo le note vicende con l'Asbuc. Dunque, a parte qualche sgommata sulla neve e un palo della luce portato via con tanto di verbale della polizia locale non c'è nulla di nuovo da segnalare ai Prati di Tivo. Ora si spera nell'estate.

(le foto si riferiscono allo scorso mese di marzo, seggiolini danneggiati e senza una parte della fune...la situazione è solo peggiorata)