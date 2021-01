VIDEO / ECCO I BANCHI CON LE ROTELLE, ALCUNI SONO ARRIVATI A NATALE ALTRI IN QUESTI GIORNI

Sono 130 i banchi con le rotelle arrivati al liceo classico di Teramo, altri sono già in uso al liceo artistico in alcune classi. Non tutte le scuole, pero’ a Teramo hanno fatto la stessa scelta. E’ il caso del Comi e dello Scientifico che ha optato invece per quelli tradizionali ma un po’ più piccoli. La scelta era autonoma.

