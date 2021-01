L'ABRUZZO SPERA NELLA ZONA GIALLA, DA DOMENICA SI POTREBBE TORNARE A PRANZO FUORI

L'Abruzzo attende oggi la certificazione che da domenica 31 gennaio la nostra regione tornerà in fascia gialla. L'indice Rt in Abruzzo è fermo a una media di 0,81 (rischio basso). Oggi il report della Cabina di regia determinerà le nuove fasce di ogni regione. Per entrare in zona gialla, l'indice Rt deve stare sotto il livello 1, quindi l'Abruzzo ha i requisiti per entrare in zona gialla.

Con l'entrata in zona gialla resta il coprifuoco dalle 22 alle 5, ma c'è la possibilità di spostarsi anche al di fuori del proprio comune, ma entro i confini regionali, dalle 5 alle 22. Non c'è bisogno di motivare le uscite nel proprio comune con l'autocertificazione. Si potrà tornare a prendere il caffè al bar e si potrà andare a pranzo fuori. Ristoranti, bar, pasticcerie e altre attività di ristorazione saranno aperti fino alle 18. I ristoranti, dopo le 18 potranno proseguire con la consegna a domicilio e l'asporto.