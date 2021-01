GLI STUDENTI DELL’INDIRIZZO DI CHIMICA DELL’ITI ALESSANDRINI DI TERAMO INCONTRANO LA PROF.SSA ILARIA CAPUA

Nel pomeriggio di giovedì 4 febbraio 2021, all’IIS “Alessandrini-Marino” di Teramo, diretto dal Dirigente Scolastico Stefania Nardini, si svolgerà in modalità online la conferenza didattica “LA SALUTE CIRCOLARE”. Relatrice eccezionale dell’incontro sarà la Prof.ssa Ilaria Capua, direttore dell’One Health Center of Excellence, Pre-eminent Full Professor all’Università della Florida, virologa di fama internazionale che ha diretto laboratori di ricerca in Italia e all’estero e autrice di opere di divulgazione e saggistica.

La tematica che verrà trattata afferisce all’Educazione Ambientale e alla Sostenibilità e mette in evidenza che bisogna “guardare alla salute come un bene che scorre, come una linfa vitale che connette fra loro gli uomini, gli animali, le piante e l’ambiente”.

La professoressa si rivolgerà agli studenti del Corso di Chimica, Materiali e Biotecnologie frequentanti il primo biennio, il secondo biennio e il quinto anno.

Grande soddisfazione ed entusiasmo dei docenti del Dipartimento di Chimica dell’Istituto che da anni si adoperano per promuovere iniziative che possano contribuire alla formazione e all’orientamento degli studenti di Chimica, attraverso l’attuazione di corsi di formazione, seminari didattici, attività di laboratorio, processi di orientamento e momenti per lo sviluppo delle competenze trasversali. Ogni attività proposta è finalizzata all’acquisizione dei “saperi”, alla capacità di saperli utilizzare e soprattutto al desiderio di utilizzarli.