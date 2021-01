VIDEO / BOOM DI ISCRITTI AL LICEO MILLI, LIEVE CALO ALL'ALBERGHIERO CAUSA CHIUSURA RISTORANTI PER COVID

In aumento gli iscritti al Liceo Milli, motivo per il quale, dal prossimo anno scolastico, dovrebbe cessare la reggenza in questo istituto e arrivare un nuovo dirigente scolastico. E' soddisfatta del lavoro svolto con il suo team la dirigente Caterina Provvisiero che, di contro, registra un leggero calo degli iscritti all'Alberghiero a causa delle chiusure dei ristoranti per Covid. Gli studenti hanno perso fiducia e forse per questo si è registrato il calo. Ma la Provvisiero non si lascia scoraggiare e continua per la sua strada con il massimo dell'impegno.

ASCOLTA QUI E SU R115, CATERINA PROVVISIERO