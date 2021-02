DA OGGI ABRUZZO IN ZONA GIALLA, DOPPIA MASCHERINA IN CASO DI AFFOLLAMENTI

«Zona gialla non significa scampato pericolo. Serve ancora la massima prudenza se non vogliamo tornare indietro rispetto ai passi avanti nelle ultime settimane» dice il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Il Sindaco di Teramo scrive: «Rientrare a far parte della zona gialla, a partire da domani, ci proietta verso l’esigenza di allontanare, almeno in parte, questo peso dell’incertezza generale per qualsiasi azione da compiere.