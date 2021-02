FONDAZIONE VERONESI, FINO AL 14 FEBBRAIO C'E' LA CAMPAGNA SOLIDALE

E’ in corso e durerà fino al 14 Febbraio la campagna dell’SMS Solidale della Fondazione Umberto Veronesi. I fondi raccolti sono destinati a proseguire il finanziamento del protocollo di cura per la leucemia linfoblastica acuta (LLA)che rappresenta il 75% dei casi di leucemia infantile e in Italia colpisce circa 350-400 bambini di età compresa soprattutto tra i 2 e i 5 anni. Si tratta di un’opportunità molto preziosa per la Fondazione, perché con l’aiuto di tutti speriamo di raccogliere i fondi necessari per sostenere il progetto. Donando 2 euro con un SMS da telefono cellulare oppure 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45592, è possibile aiutare Fondazione Umberto Veronesi a garantire le migliori terapie. In allegato trovate il comunicato stampa della Fondazione e il materiale divulgativo. Fidando sulla vostra sensibilità ai temi della salute e della ricerca scientifica, vi chiedo di ospitare le informazioni che riterrete utili per dare alla campagna la più ampia diffusione.

E' quanto rende noto la signora Anna Maria Ressa Camerino.