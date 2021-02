VIDEO / UNIVERSITA’: DAL 1° MARZO SI TORNA A LEZIONE IN AULA

Le lezioni in presenza all’Università di Teramo riprenderanno il 1 marzo. In più c'è ora la possibilità di prenotarsi online per consentire una tracciabilità costante, con lezioni organizzate in modo tale da garantire una presenza non elevata di ragazzi e una formulazione degli orari per non gravare troppo sui trasporti pubblici”.

