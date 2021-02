VIDEO / RICOSTRUZIONE, IN ARRIVO UN'ORDINANZA TERAMO PER CANTIERI PUBBLICI E ATER

In arrivo un'ordinanza Teramo per cantieri pubblici e case Ater. Lo ha chiesta il sindaco di Teramo al commissario per la ricostruzione Legnini che oggi si è recato a Teramo, nella sede dell'Usr per una importante riunione tecnica, con il Comune di Teramo ed in videoconferenza con il presidente della Regione, Marco Marsilio. Una riunione operativa che è andata avanti in due fasi fino alle ore 19. Il 2021 punta ad aprire molto dei già avviati 3.200 cantieri.

