VIDEO / CONSEGNATI I LAVORI PER IL PROLUNGAMENTO DEL MOLO NORD

Onorando l’impegno preso la scorsa settimana questa mattina il provveditorato alle opere pubbliche e la ditta Schiavo di Napoli sono tornati al Porto di Giulianova per la consegna ufficiale dei lavori per la sistemazione del braccio di prolungamento del molo Nord. Dopo le procedure di rito c’è stato un breve incontro presso l’Ente Porto durante il quale il presidente Valentino Ferrante e il consigliere Fabrizio Bonaduce hanno offerto tutta la disponibilità del Nuovo CdA per supportare la ditta Schiavo e il provveditorato alle opere pubbliche, con l’obiettivo di completare l’opera nel più breve tempo possibile.

