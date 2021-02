FOTO/ INDIFFERENZIATO LASCIATO IN STRADA, OGGI PRIMO GIORNO CON LE NUOVE NORME DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

Primo giorno di raccolta dell'indifferenziato con la nuova norma. Norma che prevede l'inserimento del rifiuto all'interno del mastello grigio. Come prevedibile, i sacchi grandi di colore nero sono rimasti fuori dal mastello e questa mattina non è stato un bel vedere i rifiuti rimasti in strada, soprattutto in centro storico e non raccolti dall'addetto della Te.Am. Dunque prime foto sui social e pesanti critiche contro la società addetta alla raccolta. Chissà se si potrà cambiare qualcosa sia da parte di Te.Am che dei cittadini, questi ultimi dovrebbero depositare i rifiiuti all'interno del mastello grigio, in caso contrario occorrerebbe rivolgersi a Carapollo o fissare una raccolta speciale.