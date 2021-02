VIDEO / TEAM, CITTADINI INFURIATI PER I SACCHI DELL'INDIFFERENZIATO NON RACCOLTI, CHIESTE LE DIMISSIONI DEL SINDACO

«ll mastello grigio è pieno per poter buttare tutta la spazzatura in eccesso, dove la devo mettere? La devo forse buttare per strada? La Team dovrebbe fornire anche delle buste. I mastelli sono piccoli per sopportare lo smaltimento di una settimana. Caro Sindaco D'Alberto avete ridotto i passaggi settimanali, avete eliminato la raccolta nei giorni festivi, praticamente viviamo con la spazzatura in casa. Non contenti adesso anche questo. La tassa sui rifiuti è molto alta cosa vuole ancora le nostre mutande?