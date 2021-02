FOTO/ NUOVO POLO ALL'IZS, D'ALTERIO: «DA QUI CI RIVOLGIAMO AL MONDO»

Un emozionato Nicola D'Alterio, direttore generale dell'IZS, traccia la storia e il futuro del "suo" Istituto: "La posa di questa pietra oggi rappresenta una nuova sfida per il nostro futuro ma racchiude in sè anche gli 80 anni della nostra storia. Ci ricorda da dove siamo partiti, come siamo cresciuti e dove vogliamo arrivare. Una realtà, la nostra, radicata sì sul territorio ma proiettata al mondo, a livello internazionale. La salute dell'uomo è legata a doppio filo alla salute animale e dell'ambiente e la pandemia ce l'ha insegnato e ricordato". E ancora: "Continuiamo in questa nuova casa per andare nella nostra casa più grande che è sempre stata il mondo". D'Alterio, ringraziando le amministrazioni regionali di oggi e di ieri, ha voluto citare i predecessori all'Izs, l'ex direttore Mauro Mattioli e l'ex presidente del Cda, Manola Di Pasquale, "che hanno saputo portare avanti questo progetto, in cui ognuno ha messo da parte gli individualismi e lavorando in sinergia per un'obiettivo comune e strategico". Un ringraziamento finale, poi, D'Alterio lo ha voluto dare a tutto il personale "che mai come in questa pandemia ha dimostrato uno straordinario impegno e spirito di squadra".