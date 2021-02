FIRMATO L’ACCORDO CON LA REGIONE ABRUZZO PER IL RINNOVO DELL’AFFIDAMENTO DI “FONTE VALLE REALE”...PER 30 ANNI

La Regione Abruzzo conferma l’affidamento della concessione mineraria “Fonte Valle Reale” al Gruppo San Benedetto tramite la controllata Gran Guizza S.p.A. di Popoli (Pescara).

L’incontro per la firma del Disciplinare ha avuto luogo presso la sede della Regione Abruzzo al quale hanno partecipato il Direttore Generale del Gruppo San Benedetto, Frédéric Barut, il Responsabile dello stabilimento Gran Guizza Pierluigi Vivarini e l’Ing. Salvatore Corroppolo in rappresentanza della Regione Abruzzo.

L’accordo, oltre a potenziare la presenza del Gruppo San Benedetto sul territorio, dà continuità alla politica ambientale dell’Azienda nella scelta di avvicinare la produzione ai luoghi di consumo. Da anni, infatti, San Benedetto si impegna nell’attivazione di strategie volte alla salvaguardia dell’ambiente, tra queste rientra il “progetto network”, un programma studiato per valorizzare le reti di acque locali di alta qualità in tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di avvicinarsi ai consumatori e ridurre le emissioni di CO2eq. Con il rinnovo dell’affidamento, inoltre, si rafforzano i rapporti con la Regione Abruzzo e il Comune di Popoli e si darà il via a iniziative congiunte di salvaguardia dell’occupazione e della fonte di acqua minerale.

Nello stabilimento Gran Guizza di Popoli, oltre all’imbottigliamento delle acque minerali Fonte Valle Reale e San Benedetto Fonte Primavera, si producono anche thè e bibite.