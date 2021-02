SCIOPERO DEI TRASPORTI LUNEDI 8 FEBBRAIO IN ABRUZZO DALLE 9 ALLE 13

Si terrà lunedì 8 febbraio lo sciopero nazionale e regionale di quattro ore degli addetti al trasporto pubblico locale proclamato dalle Segreterie dei sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal e Ugl Fna.

Tra le motivazioni della protesta, in programma dalle ore 9 alle 13, hanno detto oggi i segretari regionali della Filt Cgil, Fit Cisl, UiltUil e Faisa Cisal d’Abruzzo-Molise Franco Rolandi, Andrea Mascitti, Giuseppe Murinni e Luciano Lizzi, presentando la manifestazione alla stampa, c’è l’interruzione del confronto per il rinnovo del Contratto nazionale di lavoro Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL) scaduto da oltre tre anni, nonostante il governo abbia destinato 1300 milioni al settore, la mancanza delle tutele e clausole sociali per i lavoratori e l’utenza, la mancata riforma del settore, e le diverse criticità rilevate nei rapporti con la società pubblica Tua e con quelle private, in particolare con La Panoramica di Chieti. Le corse previste nella fascia oraria 9-13 potrebbero non essere effettuate.