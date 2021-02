LA PREFETTURA POTENZIA I SERVIZI ANTI ASSEMBRAMENTO NEL FINE SETTIMANA

In particolare detti servizi saranno potenziati nel fine settimana nei principali centri cittadini soprattutto nell’ambito dei centri urbani, in cui, per la morfologia dei luoghi e per la natura degli stessi quali spazi di socializzazione, potrebbe registrarsi il rischio di maggiore assembramento di persone.

Il Prefetto ha infine espresso compiacimento per l’attività finora svolta dalle Forze di polizia e fiducia nel senso civico della cittadinanza chiamata a tenere comportamenti responsabili per non disperdere i risultati ad oggi conseguiti nella prevenzione della diffusione del virus.