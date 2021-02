L'ABRUZZO RESTA IN FASCIA GIALLA MA CI SONO TRE ZONE ROSSE NEL CHIETINO

L'Abruzzo resta in fascia gialla. Questo è l'esito della cabina di regia che era molto attesa e che si è riunita nel pomeriggio. Si temeva il cambio di colore in alcune aree a causa dei contagi in aumento soprattutto nel chietino e nel pescarese. In Abruzzo esiste uno studio specifico per la variante inglese proprio nel chietino e per questo, è stata decisa l'istituzione di alcune zone rosse ristrette: ad Atessa, a San Giovanni Teatino e Tocco Da Casauria, ordinanza che entrerà in vigore dalla mezzanotte di stasera come annunciato dal presidente Marsilio. Si parla in queste iore anche del possibile potenziameto delle lezioni a distanze nelle scuole.