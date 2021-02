VIDEO / L'ASBUC CHIEDE L'INTERVENTO DEL PRESIDENTE DIEGO DI BONAVENTURA SULLA GST

"Le concessioni vanno pagate e noi da tempo abbiamo chiesto una mediazione alla quale la Gran Sasso Teramano non ha mai risposto": Non ci sta il presidente dell'Asbuc di Pietracamela alle affermazioni del vicepresidente della Provincia, Alessandro Recchiuti, rilasciate a R115, che attribuisce all'Amministrazione degli Usi Civici la maggiore delle responsabilità della non riapertura degli impianti dei Prati di Tivo. "Spero intervenga il presidente Diego Di Bonaventura e che si organizzi un tavolo tecnico di concertazione" è l'apertura di Paride Tudisco.

