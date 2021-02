GIULIANOVA PIANGE LA MORTE DI CRESCENTINI, EX ASSESSORE. E' LUTTO CITTADINO

“Mi sento di ringraziare Luciano, ex consigliere ed assessore del nostro Comune per l’esempio di bontà ed umanità che ha dato a tutti noi – dichiara il sindaco Costantini – tutti noi gli dobbiamo molto, tutta la città, ognuno di noi custodirà un gesto, un ricordo, una parola. Per commemorare una così grande anima ho avviato le procedure per proclamare il lutto cittadino”.