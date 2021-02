LA PROVINCIA DI TERAMO APRE ALL'AFFIDO FAMILIARE ANCHE PER SINGLE: ECCO COME FARE PER AIUTARE E DONARE

«Stiamo cercando famiglie o single desiderosi di accogliere bambini». L'appello arriva da un bel progetto dell'Unione dei Comuni della Val Vibrata che ha aperto una pagina facebook.



LE CARATTERISTICHE DELL’AFFIDO

Il provvedimento di affido non è definitivo ma ha una durata limitata nel tempo

Il minore mantiene i rapporti con la famiglia d’origine

Il minore rientra nella famiglia di origine una volta che questa ha superato le proprie

PERCHE’ L’AFFIDO

Legge 04 maggio 1983 n. 184 Art. 1: “Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia”

La famiglia viene a trovarsi in una situazione di temporanea difficoltà tale da non garantire un ambiente familiare idoneo al minore

Con l’affido, in questi casi, viene assicurato un concreto aiuto sia al minore sia alla famiglia di origine:

Il minore viene accolto all’interno di un altro nucleo famigliare che gli garantisce la possibilità di crescere in un contesto adeguato

La famiglia d’origine nel frattempo affronta e risolve le proprie problematiche anche con l’aiuto dei Servizi sociali e sanitari

𝗖𝗛𝗜 𝗣𝗨𝗢̀ 𝗔𝗖𝗖𝗢𝗚𝗟𝗜𝗘𝗥𝗘?

Il percorso è rivolto a persone singole, coppie sposate o conviventi, con o senza figli, aperti all'accoglienza e disponibili a prendersi cura, temporaneamente, di un bambino in difficoltà.

𝑳’𝑨𝑭𝑭𝑰𝑫𝑶 𝑷𝑬𝑹 𝑰 𝑺𝑰𝑵𝑮𝑳𝑬, 𝑵𝑶𝑵 𝑺𝑶𝑳𝑶 𝑷𝑬𝑹 𝑳𝑬 𝑭𝑨𝑴𝑰𝑮𝑳𝑰𝑬

L’affido è rivolto

A persone singole con o senza figli

A nuclei famigliari con o senza figli

Non sono previsti limiti di età

Non sono richiesti particolari requisiti

Per saperne di più

dal lunedì al venerdì 8:00-14:00

lunedì e mercoledì 8:00-14:00 /15:00-18:00

oppure: 328 261 3760 - 349 463 9973