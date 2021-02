DIFFERENZIATA, IL COMUNE DI TERAMO "PREDICA BENE MA RAZZOLA MALE"

Il Comune di Teramo predica bene e razzola male, leggiamo è vediamo in TV quotidianamente esponenti della maggioranza di come fare la raccolta differenziata in modo assillante è fastidioso (quasi da regime comunista), di non utilizzare le buste nere, di riempire al massimo un solo mastello come se tutto può essere programmato come dei robot, poi però passeggiando lungo corso San Giorgio, ti accorgi che i primi trasgressori sono loro, non avendo predisposto la raccolta differenziata lungo il corso nonostante un numero esagerato di bidoni e con l'utilizzo delle famose buste nere mischiando plastica carta e vetro. Complimenti per la coerenza (come sempre).

Lettera Firmata