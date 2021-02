VIDEO / MANIFESTAZIONE CONTRO LA "TUA", POLITICIZZATA DALLA LEGA: SU CONTRATTI E POCO PERSONALE

Carenza di personale, mancanza del rinnovo dei contratti da almeno tre anni, trecento persone in meno in organico alla Tua, nonchè un'azienda completamente politicizzata dalla Lega. Sono questi alcuni dei temi oggetto oggi dello sciopero in tutto l'Abruzzo di Tua, dalle 9 alle 13. La manifestazione si è svolta a Teramo a piazzale San Francesco.

