VIDEO / LA CONSULTA DEGLI STUDENTI CONTESTA LA CHIUSURA DELLE SCUOLE SUPERIORI, DA OGGI RIMESSE IN DAD

Per quanto sopra premesso, la Giunta Esecutiva della Consulta esprime, tramite un documento approvato all'unanimità il proprio rammarico per le decisioni adottate, poiché l’ordinanza interviene principalmente s​ulle scuole secondarie di secondo grado, dimostrando la posizione non prioritaria nella quale vengono messe le stesse. Pertanto auspica che le Istituzioni regionali valutino per il futuro provvedimenti meno drastici per la vita già difficile degli studenti, anche mediante il coinvolgimento dei rappresentanti della comunità scolastica regionale.

