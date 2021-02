SCUOLA, L'ABRUZZO PERDE SEMPRE PIU' ALUNNI, TERAMO E L'AQUILA REGISTRANO INVECE UN LIEVE AUMENTO

Prosegue anche per il prossimo anno la diminuzione degli alunni nelle scuole abruzzesi. I dati delle iscrizioni online della scuola primaria, media e superiore, ci dicono che ci saranno 528 alunni in meno. La situazione varia da provincia a provincia ed anche nei diversi ordini e gradi di scuola. La provincia di Pescara registra una forte diminuzione, piu’ attenuata nella provincia di Chieti, mentre sia Teramo che L’Aquila hanno un lieve aumento.

La diminuzione per l’a.s.2021/22 è comunque notevolmente piu’ bassa di quella che abbiamo registrato per l’anno scolastico in corso. Anche la diminuzione per i diversi ordini e gradi di scuola non risulta omogenea e si differenzia notevolmente tra le diverse province abruzzesi, facendo comunque registrare il grosso della diminuzione nella scuola primaria.