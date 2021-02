VIDEO / SCARPANTONIO: «C'E' LA VOLONTA' DI NON RIAPRIRE PRATI DI TIVO»

C'è la volontà di non riaprire, da parte del gestore, la stagione invernale ai Prati di Tivo. Lo dichiara il consigliere provinciale Scarpantonio. «La Provincia ha assegnato alla Gran Sasso soldi per fare le manutenzioni». Ma si poteva fare? Poteva la Provincia dare soldi pubblici ad una società in liquidazione? Domande che attendono una risposta che manca ad arrivare dai vertici dell'amministrazione provinciale (dove è finito Di Bonaventura su questo argomenti fondi pubblici?) Intanto la minoranza, oggi, durante la commissione di vigilanza, Scarpantonio ha chiesto spiegazioni. Ma a chi?

ASCOLTA QUI IL CONSIGLIERE SCARPANTONIO