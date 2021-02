VIDEO / PILASTRI CORROSI SOTTO LA TERAMO MARE (CARTECCHIO), IL COMUNE SCRIVE A STRADA DEI PARCHI

Il Comune scrive a Strada dei Parchi per i pilastri corrosi a Cartecchio. «Ci è stata fatta la segnalazione da un cittadino circa l'ammaloramento delle pile della rampa di uscita della Teramo mare, direzione capoluogo - ha spiegato l'assessore comunale e vice sindaco, Giovanni Cavallari - Abbiamo scattato subito delle foto, allegandole alla lettera che ho fatto spedire in qualità di assessorato alla Protezione civile a Strada dei Parchi affinché intervenga nel più breve tempo possibile. Del resto questo tipo di problematica è ricorrente nell'A24 e A25 come è ben noto ma questa situazione merita un'attenzione particolare perché una rampa di uscita dalla nostra città, soggetta a mole di traffico importante, tecnicamente rappresenta un vulnus sotto il profilo della sicurezza».

