VACCINI, ECCO LE FASCE PRIORITARIE, A COMINCIARE DALLE PATOLOGIE GRAVI. ANCARANO COMUNE PILOTA CON 67 ANZIANI

Vaccini. Al via la seconda fase. Si comincerà dalle persone «estremamente vulnerabili», che rientrano in dodici «aree di patologia», dai dializzati ai Down. Poi le persone comprese tra i 75 e i 79 anni, a scalare quelle tra i 70 e i 74 anni. A seguire, toccherà ad un'altra categoria di fragili, le persone tra i 16 e 69 anni con aumentato rischio clinico se infettate da Covid. Dopo ancora sarà il turno delle persone tra i 55 e i 69 anni e, infine, quelli tra i 18 e i 54 anni senza condizioni che aumentano il rischio clinico. Gli under 54 saranno gli ultimi ad essere vaccinati con le dosi AstraZeneca. Si partirà subito, però, con il personale scolastico e le forze dell'ordine under 55 e questa fase sarà parallela a quella dei soggetti della fase 1 già in corso (operatori sanitari e over 80). Per tutte le altre fasce d'età e categorie saranno utilizzati i vaccini a Rna (ad oggi Pfizer e Moderna) ma non c'è un calendario certo sulle date che dipenderanno dalla disponibilità delle dosi.

Per questo, i primi ad essere vaccinati nella fase 2 saranno i pazienti che hanno malattie respiratorie, cardiocircolatorie, epatiche, cerebrovascolari, immunodeficienze o patologie oncologiche. Rientrano tra i pazienti che hanno la priorità anche gli affetti dalla sindrome di Down, chi è gravemente obeso, chi ha subìto un trapianto di organo e chi soffre di diabete, fibrosi cistica e insufficienza renale. Lo ha deciso la cabina di regia.

Sarà Ancarano il comune-pilota della fase 2 della campagna vaccinale anti-Covid in provincia di Teramo, quella che parte dagli ultra 80enni. Saranno tre squadre di vaccinatori inviate dalla Asl saranno nel piccolo comune vibratiano, dove il sindaco Angelo Panichi ha messo a disposizione una palestra, tra oggi e domani (oggi si deciderà). Si è deciso per Ancarano perché ha pochi anziani iscritti in piattaforma, 67. Tra oggi e domani uscirà il calendario delle vaccinazioni per tutti gli altri comuni: da lunedì 15 nel Teramano si comincia seguendo il criterio dell'ordine alfabetico.