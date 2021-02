FINE SETTIMANA CON FREDDO E NEVE IN ABRUZZO

Tra stasera e domani una perturbazione proveniente dall’Europa orientale raggiungerà la nostra regione. Sarà un fine settimana all’insegna del freddo e della neve anche a quote basse e un San Valentino piuttosto al gelo.

In queste ultime ore masse d’aria fredda hanno iniziato ad estendersi verso l’Adriatico centro-settentrionale, favorendo la formazione di annuvolamenti associati a precipitazioni sparse anche sulla nostra regione, dove le temperature sono diminuite rispetto ai giorni scorsi.

In particolare, tra stasera e le prime ore di domani: sabato, la perturbazione raggiungerà la Toscana, l’Umbria, le Marche, il Lazio e la nostra regione, favorendo precipitazioni a prevalente carattere nevoso sulla Marsica, nell’Aquilano, sulla Valle Peligna e sull’Alto Sangro, in estensione verso il Teramano, il Pescarese e il Chietino nelle prime ore della mattinata di sabato.

Inizialmente la neve, sul settore orientale, raggiungerà quote collinari, tuttavia con il passar delle ore, nel corso della mattinata, i fenomeni nevosi potranno manifestarsi anche in pianura e lungo la fascia costiera. Dal pomeriggio di sabato ci sarà una graduale attenuazione dei fenomeni sul settore occidentale, mentre annuvolamenti e rovesci di neve interesseranno il settore adriatico e le aree costiere, con temperature in ulteriore calo e venti settentrionali in rinforzo. Domenica sarà una giornata molto fredda con annuvolamenti e rovesci di neve in pianura e lungo le coste.

Freddo intenso tra domenica e lunedì, con fenomeni in graduale attenuazione dal pomeriggio-sera di lunedì a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione.