NESSUN PROBLEMA PER LA NEVE IN CITTA', LUNGO LA COSTA PIOVE

Si circola senza alcun problema in città. La neve mista ad acqua non ha creato particolati disagi alla circolazione. C'è ovviamente più neve nelle parti alte della città dove è consigliabile muoversi con le gomme termiche o da neve. La Provincia di Teramo non segna problemi alle ore 7 di stamattina: solo due chiamate: A Villa Petto e nella parte alta tra Nepezzano e San Nicolo' dove i mezzi stanno arrivando. Lungo la costa piove e non si registrano problemi così come riferiscono Vigili del Fuoco e Polizia Stradale. Per le prossime ore è attesa una ulteriore diminuzione della temperatura. E' in funzione il piano neve della Provincia e del Comune con i mezzi spargisale.

L'assessore Valdo Di Bonaventura spiega che: «i mezzi sono in circolazione da ieri sera. Anche lo spargisale appena acquistato dal comune è su strada. La neve ci ha colto di sorpresa perchè credevamo arrivasse oggi pomeriggio ma già da ieri sera abbiamo distribuito sulle strade il sale. Si circola senza problemi per ora».

Come riferisce il sito Montorio al Vomano in meteo: «In Abruzzo le precipitazioni assumeranno carattere nevoso a quote di bassa collina in queste ore serali, ma durante la notte la quota neve potrebbe scendere fin sui 100-200 metri. Domani, con l'arrivo del freddo più intenso, possibili nevicate al piano e anche sulle coste.

Nella giornata di domenica invece, mentre la perturbazione atlantica si sposterà verso sud, residue nevicate, non intense, potranno insistere ancora sulle regioni del medio versante Adriatico, principalmente su teramano, pescarese e chietino, ma con possibile sconfinamento anche sull'Abruzzo occidentale».

foto del duomo: Sergio Scacchia