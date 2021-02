RAMI PERICOLANTI PER LA NEVE, CHIUSI AI PEDONI I TIGLI E LA VILLA COMUNALE ED ISTITUITA UNA SQUADRA A PIEDI

Chiusi i tigli in viale Mazzini a Teramo. L'assessore alle manutenzioni Valdo Di Bonaventura per la sicurezza dei pedoni e a causa dei rami pericolanti resi fragili dalla neve, ha deciso di transennare il passaggio dei pedoni sul viale dei tigli e nella Villa Comunale. In contemporanea ha istituito una squadra a piedi di sei persone per il controllo degli alberi in modo da far tagliare, dove necessità, i rami pericolosi. Liberate le parti alte della città dalla neve come: Colleparco, Villa Mosca, Colleatterrato. In azione dalla scorsa notte il mezzo spargisale del Comune mentre purtroppo a causa della mancanza di personale, sono rimasti fermi i due bobcat appena acquistati perchè occorre una patente specifica. Cinque le squadre di pronto intervento coordinate da altrettante ditte private incaricate dal Comune. Interventi in corso anche in Provincia di Teramo dove nelle zone più alte la coltre nevosa ha raggiunto anche 50 centimetri. Diverse le scuole in Vibrata che sono rimaste chiuse per la neve.

Alcuni sindaci hanno deciso di chiudere le scuole per la giornata di oggi, come ad Ancarano e a Sant’Omero. Secondo le previsioni, il maltempo perdurerà almeno fino a domani. Sara' domani che si fara' sentire il vero gelo siberiano: l'ampio rasserenamento e i venti ancora gelidi favoriranno un forte raffreddamento notturno con temperature che scenderanno sotto lo zero di 6-7 gradi al Nord. Le autostrade A24, A25 e A14 sono transitabili con catene o pneumatici da neve.

Non si registrano, al momento altri disagi.