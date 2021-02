SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NELLE FRAZIONI RIDOTTO PER MALTEMPO

Nel quadro delle attuali condizioni meteo, più critiche nelle frazioni, è prevista l'erogazione di un servizio ridotto effettuato da due operatori sul medesimo mezzo che erogheranno il servizio di raccolta dell'organico con una verifica preliminare in tempo reale, e di volta in volta, dello stato delle strade per garantire il servizio .

La scelta di operare nelle condizioni indicate è stata preventivamente condivisa con le strutture competenti del Comune di Teramo in ragione di causa di forza maggiore.

Scusandoci per gli eventuali disagi arrecati la società comunica il suo impegno a recuperare il servizio, utilizzando tutto le risorse disponibili, qualora le condizioni ambientali lo consentiranno, per raccogliere prioritariamente l’organico nei prossimi giorni.