PILLOLA RU486, IL POPOLO DELLA FAMIGLIA PLAUDE ALL'ORDINANZA REGIONALE

Il popolo della famiglia Teramo interviene nella polemica riguardo al divieto di somministrazione di pillola abortiva nei consultori e plaude la decisione del presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio. L'interruzione volontaria di gravidanza deve essere seguita in ospedale e sotto controllo medico. Complicazioni , anche letali, sono state registrate in più occasioni in ogni paese dove la pillola abortiva è venduta come medicinale da banco. Le assurde proteste a cui assistiamo sono proteste contro il diritto alla salute delle donne? O sono proteste finalizzate alla normalizzazione della cultura dello scarto?