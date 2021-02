COVID, DA OGGI LA STRETTA PER I PROSSIMI 14 GIORNI, TERAMO E' IN ZONA ARANCIONE

L'Abruzzo si sveglia oggi spaccato a metà. In lockdown nelle province di Chieti e Pescara, dove la variante inglese sta mettendo a dura prova la resistenza degli ospedali; in fascia arancione nell'Aquilano e nel Teramano, frutto del peggioramento complessivo della regione certificato dalla Cabina di regia nazionale.

La zona rossa sarà valida almeno per 14 giorni. La fascia arancione dipenderà dalle valutazioni nazionali. In zona rossa è vietato ogni spostamento, ad eccezioni di quelli motivati da comprovate esigenze, anche lavorative. Non si può far visita a nessuno o incontrarsi. Passeggiate solo nei pressi della propria abitazione e attività motoria solo individuale. Chiusi i negozi, restano aperti quelli considerati di prima necessità. In zona arancione spostamenti solo all'interno del comune, salvo che per comprovate esigenze. Visite solo una volta al giorno, fino alle 22, per un massimo di due persone. Chiusi bar e ristoranti, consentito l'asporto fino alle 22.