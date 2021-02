CORONAVIRUS, OGGI 222 NUOVI CASI POSITIVI IN ABRUZZO

Coronavirus, domenica 14 febbraio. Oggi in Abruzzo 222 nuovi positivi (di età compresa tra 6 mesi e 95 anni - 32 Aq, 77 Ch, 69 Pe, 39 Te, 5 residenti fuori regione o con residenza in accertamento), eseguiti 3207 tamponi molecolari e 4213 test antigenici, 5 deceduti, 34560 guariti (+2), 11648 attualmente positivi (+215), 547 ricoverati in area medica (-1), 52 ricoverati in terapia intensiva (+1), 11049 in isolamento domiciliare (+215).