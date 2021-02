RECOVERY, ECCO I PROGETTI PER ALCUNI QUARTIERI, VILLA MOSCA ASPETTA DA SEMPRE LA SUA PIAZZA

Recovery Plan – Proposte progettuali

Domenico Bucciarelli ed alcuni Comitati di quartiere hanno presentato sulla piattaforma del Comune di Teramo alcune proposte progettuali che si possono sommariamente elencare:

- Coordinamento Comitati Q. - Recupero Ramiera Villa Tordinia

- “ “ - Prolungamento Parco Fluviale Tordino

- “ “ - Pista ciclo pedonale Teramo/Giulianova(tratto Comu-

ne Teramo)

- Comitato Quartiere Cona - Recupero ex Fornace Cona

- “ “ - Eliminazione dissesto idrogeologico Fonte Baiano

- “ “ Il Castello - Miglioramento sicurezza stradale via Cavour/via IV

Novembre

- “ “ - Marciapiedi via Cavour

- “ “ - Riqualificazione area via Cavour

- “ Villa Mosca - Realizzazione piazza quartiere

- “ “ - Riqualificazione urbana via Rivacciolo/Villa Mosca

- “ “ - Recupero tessuto edilizio Via Longo

- Macro Area 4 - Turismo lento (ciclopedonali)

- “ - Inclusione sociale

- “ - Mobilità urbana c/o Stazione ferroviaria

Molte di queste idee erano già contenute in elaborati, già trasmessi al Comune di Teramo, per essere inseriti nel Piano Pluriennale delle OO.PP.

Approfittiamo dell’occasione per ricordare come i soggetti promotori delle suesposte proposte si sono da sempre attivati , hanno lavorato e lavorano per il miglioramento della nostra Teramo.

Riteniamo che la partecipazione democratica debba essere la strada maestra per un rilancio della città e che, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, si possano ottenere risultati inattesi.

Teramo li 10/02/2021 F.to Il Presidente

Domenico Bucciarelli