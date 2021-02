VIDEO / LA PRIMA VARIANTE INGLESE E’ ALLA ELEMENTARE DE JACOBIS, LA SCUOLA RIAPRIRA' MERCOLEDI’

Confermato il primo caso nel capoluogo di variante inglese alla scuola De Jacobis alla Gammarana. 15 persone tra studenti, docenti e personale non docente sono in isolamento secondo il protocollo Asl-Comune. La scuola è stata chiusa non per la pericolosità della variante ma per la difficoltà n el sostituire i docenti isolatio. Riaprirà mercoledi.

