“UFFICIO POSTALE VERSO LA RIPARTENZA A PIETRACAMELA, PRESTO ANCHE IL POSTAMAT”

“Dopo 12 anni dal sisma del 2019 tornano nel borgo di Pietracamela i servizi postali e finanziari di Poste Italiane. Si tratta di un primo passo verso la ripartenza, l'ufficio postale è un presidio strategico per la comunità e per i tanti visitatori che, nonostante il Covid, hanno fatto registrare un boom turistico durante l'ultima stagione estiva. Il lavoro svolto ai vari livelli istituzionali rappresenta un supporto per le aree interne e, grazie all'impegno di sindaci come Michele Petraccia, si riescono ad ottenere risultati tangibili per il territorio e propedeutici allo sviluppo economico e demografico. Ora Pietracamela è in attesa del Postamat, rimarrò in contatto con i referenti di Poste Italiane per continuare a dare il mio contributo.” – dichiara il deputato Antonio Zennaro che ha partecipato questa mattina alla cerimonia d’inaugurazione del rinnovato ufficio postale di Pietracamela.