A ROSETO LE VACCINAZIONI PER GLI OVER 80 DAL 25 FEBBRAIO

Il sindaco di Roseto Sabatino Di Girolamo comunica che la Asl di Teramo ha confermato ufficialmente le date durante le quali si svolgeranno le vaccinazioni per gli anziani e i soggetti più giovani affetti da particolari patologie.

I vaccini saranno somministrati nelle giornate del 25, 26, 27 e 28 febbraio a tutti coloro che si sono prenotati. Al momento si stanno compiendo i sopralluoghi per individuare la sede consona alle prescrizioni della Asl. Si comunica tuttavia che le persone interessate saranno contattate in via preventiva dal Comune che indicherà con esattezza il luogo, la data e l’orario preciso per ricevere la vaccinazione.

Chi sarà avvertito telefonicamente dovrà recarsi nell’ora stabilita portando con se: tessera sanitaria, documento di riconoscimento, un numero di cellulare (obbligatorio e qualora non se ne sia in possesso, si potrà indicare un numero di un famigliare o di una persona di fiducia) e il nome di eventuali farmaci assunti da comunicare durante il check-in.