IANNETTI: «DOPèO 12 ANNI RIAPERTO A PIETRACAMELA L'UFFICIO POSTALE MA IL BANCOMAT?»

Martedì è stata una giornata speciale per il piccolo borgo di Pietracamela. Finalmente c’è da gioire perché solo dopo 12 anni, “dicasidodicianni” è stato riaperto al pubblico l’Ufficio Postale di Pietracamela. Con una cerimonia degna delle grande occasioni il grande Sindaco di Pietracamela Michele Petraccia in pompa magna e alla presenza del Vescovo di Teramo, del Direttore generale delle Poste di Teramo ha inaugurato il nuovo ufficio postale presentando alla cittadinanza la grande opera. Dopo il sisma del 2009 che ha di fatto decretato la chiusura dell’Ufficio, l’Amministrazione postale istallò all’interno del garage del fabbricato comunale un vergognoso camper adibito ad ufficio. Il servizio fu portato avanti per qualche anno e poi inspiegabilmente rimosso. Da anni gli abitanti di Pietracamela, se avevano bisogno di fare una operazione si recavano (solo nelle giornate di martedì, giovedì e sabato) a Fano Adriano percorrendo 50 chilometri per l’andata ed il ritorno.

Dopo la chiusura dello sportello bancario Tercas e del relativo A.T.M. Bancomat, il 7 maggio del 2018, lei ha concesso il privilegio di ricevermi ed ascoltare le mie varie segnalazioni e, nel corso dell’incontro lei mi ha garantito che, che una volta attivo il nuovo Ufficio postale il servizio sarebbe stato attivato.

Il grande giorno è arrivato e, sorpresa l’A.T.M. (Bancomat) non c’è. Non c’è stato il tempo? Fortuna vuole che, se il cielo lo vorrà, lei sparirà dalla circolazione ma resterà nell’albo dei Sindaci inutili che da 50 anni hanno solo riscaldato la poltrone del più importante Comune turistico montano della Provincia di Teramo.



Pasquale Iannetti