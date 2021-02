A BELLANTE A TRE MESI DALLE ELEZIONI IL SINDACO CAMBIA L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

Torna a farsi sentire il candidato alla carica di sindaco della lista civica “Rialziamo Bellante”, Fabrizio Pizii, che in una nota sottolinea, ancora una volta, quelle che definisce “incapacità amministrative” dell’attuale giunta guidata da Giovanni Melchiorre. Sul banco degli imputati il nuovo affidamento dei servizi di igiene urbana. “A meno di tre mesi dalle prossime elezioni amministrative – sostiene Pizii - il sindaco non ha avuto il buon senso e il rispetto di prorogare alla Diodoro Ecologia srl la raccolta della spazzatura fino alla nomina della nuova giunta e all’elezione del nuovo primo cittadino”. I servizi sono stati affidati alla partecipata Poliservice srl. “Perché il sindaco – chiede Pizii- al di là delle azioni che il Comune di Bellante possiede, non ci mostra una quadro comparativo di quando risparmiano i cittadini? Avrei voluto leggere la delibera comunale sull’Albo Pretorio, ma l’atto amministrativo non è accessibile. La cosa mi rende molto dubbioso sulla chiarezza della decisione presa”. Da ricordare che nel 2015 l’allora sindaco Mario Di Pietro, nell’ambito di un’azione ampia di contenimento dei costi, predispose l’alienazione della quota partecipativa del Comune con la Poliservice. Il passo indietro di oggi fa dire al candidato primo cittadino di Rialziamo Bellante: “Gatta ci cova, a mio avviso. Certamente mi recherò in Comune per la lettura degli atti”.

Fabrizio PIZII