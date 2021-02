FOTO/ IL GRUPPO NO TAG CONTINUA A RIPULIRE I MURI DEL CENTRO STORICO

È fondamentale che la realtà cittadina porti avanti una battaglia vera e propria, i muri sono imbrattati da delinquenti che sporcano gli stessi muri che noi ripuliamo. E adesso Teramo non può più permetterselo! Perché non importa che tutti curino la manutenzione di tratti estesi, «basta anche tenere pulito, dice il Gruppo No Tag Teramo.

È un dovere, nel momento in cui il turismo dovrà crescere — per ciascuno dare il proprio contribuito a rendere e mantenere la città più bella possibile.

Così faremo anche nelle frazioni e nel centro storico, nella convinzione che questa sia una battaglia lunga, ma giusta.

Abbiamo «adottato» il centro storico. Muri ripuliti, ha contribuito il Colorificio De Ruvo da sempre attento a Teramo. E ci siamo presi l’impegno di pulire e ripulire allo sfinimento ogni volta che tag e scritte ricompaiono. Anzi, abbiamo inserito questo impegno come «clausola» del patto di collaborazione sottoscritto insieme ai fondatori dell'iniziativa.