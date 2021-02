VIDEO / APERTURA DELLA PORTA SANTA A SAN GABRIELE CON UN PENSIERO AI GIOVANI E ALLA PANDEMIA

Apertura della Porta Santa, sabato 27 febbraio, a San Gabriele. Per l’occasione il Papa invierà un messaggio ai giovani per incoraggiarli in questo difficile momento di pandemia. La chiesa vuole essere vicini ai tanti giovani e per i maturandi saranno consegnate le lettere del vescovo scritte in questi tre anni.

ASCOLTA QUI E SU R115 IL VESCOVO LEUZZI