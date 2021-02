INIZIATI I LAVORI DEI PILONI AMMALORATI DI CARTECCHIO

A seguito della sollecitazione dell’assessorato alla Protezione Civile e all’immediato intervento della Società Strada dei Parchi, hanno preso il via i lavori di messa in sicurezza dei piloni più ammalorati della rampa di uscita di Cartecchio -Teramo Est della Teramo mare.

Questo primo intervento, non sarà esaustivo della totalità dei lavori, che verranno poi condotti sulla rampa di uscita e seguiranno un cronoprogramma della società Strada dei Parchi, previa autorizzazione del M.I.T.

L’attività ora in corso risponde al criterio dell’urgenza e la sua effettuazione ha anche la finalità di evitare la chiusura o la riduzione dei carichi al transito del ponte.

Il vicesindaco e assessore alla Protezione Civile Giovanni Cavallari rimarca l'importanza dell'immediata azione di messa in sicurezza delle due pile, ferma restando la necessità di procedere ad una messa in sicurezza dell'intero sistema di accesso e di uscita della rampa di competenza del concessionario di A24 A25.