IL MEETING SUL TURISMO ESPERIENZIALE E SOSTENIBILE, ON LINE, AL DI POPPA -ROZZI

La Dirigente Prof.ssa Caterina Provvisiero, i docenti e gli studenti delle classi 4°B e 5°B del corso di Accoglienza Turistica dell' Istituto Alberghiero Di Poppa Rozzi di Teramo, hanno il piacere di presentarVi la prima edizione del Meeting Online sul Turismo Esperienziale e Sostenibile dal titolo: Fare Rete in maniera Local - il nuovo Mood del Viaggio.

L'incontro si terrà sulla piattaforma Google Meet venerdì prossimo 26 febbraio dalle ore 10,00 alle 12,00 collegandosi a questo link: meet.google.com/xuy-qdgb-myf.

Ospiti del seminario formativo saranno alcuni operatori del territorio: Marino Cardelli di Experience Bellavita, Luigi Amorosi del Consorzio Turistico Abruzzo Travelling e Tamara Cipriani ideatrice di Bellandare Travel, un tour operator di turismo sostenibile incoming Abruzzo e insegnante di accoglienza turistica dell’Istituto, che introdurrà il seminario anche in qualità di guida turistica.

I temi, di scottante attualità, visto il particolare periodo che sta attraversando il settore turistico, vedrà il realizzarsi di un fattivo confronto tra gli studenti e gli esperti che interverranno, anche attraverso la presentazione, da parte dei ragazzi del Di Poppa, di alcuni progetti formativi che hanno realizzato, coordinati dalle Prof.sse Paola Matriciani e Gabriella Colangeli, sull'imprenditorialità turistica e culturale e su alcune figure professionali che operano nel settore dell'accoglienza, come le guide turistiche e gli animatori culturali.

L'obiettivo prioritario dell’incontro è sicuramente quello di sensibilizzare ai temi della sostenibilità, della preservazione dell'ambiente e delle identità locali tramite approcci attivi e concreti che sostengano i ragazzi, nella veste di futuri operatori del settore e nel loro percorso formativo e di crescita personale.

L'incontro si pone come la prima importante tappa verso la realizzazione di un progetto più ampio che vedrà, speriamo il prossimo anno, la nascita di un Corso di Eccellenza in Accoglienza Turistica proprio collegata all'ospitalità di qualità, al turismo enogastronomico, esperienziale, sostenibile, alla digitalizzazione e rivolta alla conoscenza del territorio. E' inoltre di fondamentale importanza per l'implementazione di diversi progetti che, nonostante le circostanze, i nostri alunni stanno portando avanti: il progetto Erasmus+KA2 GUIDE the GUIDE, ed il progetto ADRIATOURISNET GO! nell’ambito del PTP turismo Abruzzo.

E’ gradita un’ampia partecipazione, per contribuire alla realizzazione di sinergie stimolanti che creino buone pratiche ed opportunità di crescita per tutti i professionisti del settore.