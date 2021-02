VIDEO / NASCE LA MACROAREA 4 E PIOVONO PROGETTI (MOLTI VECCHI), MOLTI SONO UN LIBRO DEI SOGNI E SENZA FONDI: «SOLO IDEE RICICLATE»

Nasce la grande area Macroarea 4 composta dai Comitati di Quartiere di San Berardo, Gammarana e Stazione.

La Mac 4 è stata presentata stamattina da: Siriano Cordoni, Franco De Angelis ed Alfonso Marcozzi.

Sono stati presentati alcuni progetti che rientrano nel contenitore “IdeaTe” per il Recovery Fund, e si è tornato a parlare di arretramento della stazione e di passaggi pedonali da creare da una zona all'altra.

Critiche sono arrivate sui tavoli tematici in corso in Comune (solo chiacchiere e niente più) e sulla mancanza di fondi. Marcozzi si è chiesto e ha chiesto al Comune dove sono i soldi per tutti questi progetti, soldi che non ha la Regione figuriamoci il Comune.

ASCOLTA QUI MARCOZZI

ASCOLTA QUI CORDONI