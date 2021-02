CIBO AVVELENATO ALLA GAMMARANA, VERZILLI CHIAMA IL VIGILE ECOLOGICO

"Mi hanno segnalato la presenza di bocconi avvelenati in via Tripoti quartiere Gammarana, potrebbero però esserci esche anche altrove. Ho comunicato telefonicamente con il vigile ecologico del comune di Teramo, scrive il consigliere comunale Ivan Verzilli, che già ha provveduto ad una ricognizione. Non è la prima volta che in questa zona della città vengono rinvenuti bocconi avvelenati, mi auspico una ferma condanna dell'episodio da parte di tutta l'amministrazione comunale tramite azioni concrete atte ad arginare il fenomeno. Fortunatamente nessun animale, a quanto ne so, ha ingerito tali bocconi e già nella giornata di domani la ditta specializzata si recherà in loco per bonificare l'area. Per proteggere cani e gatti da incontri pericolosi è buona prassi farli uscire soltanto dopo aver dato loro da mangiare a casa. Tenere il cane al guinzaglio prestando attenzione a ciò che fa, è un accorgimento basilare che può ridurre notevolmente il rischio di avvelenamento."