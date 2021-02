SOROPTIMIST VARA IL PROGETTO CONTRA COVID PER AIUTARE GLI STUDENTI IN DAD AL PEANO ROSA E AL LICEO DELFICO

Da qualche giorno all’Istituto di Istruzione Superiore “M. DELFICO” di Teramo e all’ IISS “PEANO ROSA” di NERETO, grazie alla piena disponibilità delle Dirigenti Scolastiche, Dott. Loredana Di Giampaolo e Dott. Maria Rosa Fracassa, ha preso il via il progetto CONTRA COVID che il Club SOROPTIMIST di Teramo ha presentato alla Fondazione Tercas in occasione del Bando CurandoOgniVitaInsiemeDecolliamo, ottenendo il contributo per la realizzazione.

Le finalità del progetto sono quelle di permettere agli adolescenti di creare spazi, sempre in via online e a distanza, dove sia possibile creare occasioni di scambio di idee e pensieri riguardanti il “cosa” essi vivono in termini di vissuti esperienziali in tempo di coronavirus e come lo vivono, cosa essi sentono da queste esperienze e come tali esperienze impattano in ognuno di loro.

Il Progetto prevede 18 ore di incontri per ciascun Istituto con studenti e genitori su 6 tematiche:

Come cambia la relazione genitori- figli ai tempi del covid

Come cambia la dimensione dell’amicizia e dell’innamoramento;

Aspetti psicologici legati alla didattica a distanza ed isolamento

Adolescenza, attività fisica e sport;

Il fenomeno cella sindrome da capanna

Il fenomeno dell’hikikomori

Gli incontri, che si svolgono in modalità on-line, sono tenuti da Professionisti di comprovata competenza e esperienza: Dott. Italia Calabrese, Dott. Cristiana Zippi, Dott. Martina Rodomonti, Dott. Carmine Tomasetti, Dott. Domenico De Berardis e Dott. Giuseppe Biancucci.

Il Club Soroptimist di Teramo, una associazione di donne per le donne, presente sul territorio da 11 anni, ha favorito in questi anni una serie di iniziative culturali e sociali tese a tutelare la dimensione della donna, per migliorare le competenze e per realizzare i desideri. Negli anni e, ancor più in questo periodo di pandemia, lo spirito del Club ha orientato la propria azione verso i problemi seri della comunità, dal disagio sociale, alla scuola, alla formazione dei giovani.