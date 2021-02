VIDEO /ACS NON PAGA GLI ATTORI DELLA STAGIONE DI PROSA: IL COMUNE CONTESTERA' IL DANNO DI IMMAGINE

Contesterà il danno di immagine all'Acs che non starebbe pagando gli attori che lo scorso anno, prima del Covid, avrebbero prestato la propria opera al Teatro Comunale. La Riccitelli ha pagato tutto il dovuto mentre l'Acs no. Per cercare di tenere buoni gli attori è dovuto intervenire anche l'assessore Andrea Core che convocherà un tavolo con tutte le associazioni culturali della città per fare il punto e ripartire al più presto con un serio piano culturale.

ASCOLTA ANDREA CORE